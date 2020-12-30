Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос 29 декабря в своем Facebook прокомментировал свое увольнение с этой должности

«На сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — написал Кривонос.

Зеленский уволил раскритиковавшего его генерала © Сергей Кривонос. Facebook Владимир Зеленский уволил Кривоноса. В тексте указа главы государства отмечается, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Это произошло после того, как Кривонос на днях раскритиковал идею Зеленского мобилизовать граждан для ведения тотальной войны с Россией. Он заявил, что такие меры могут стать причиной дезертирства, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». Кривонос считает, что власти должны воспитывать мобилизационный резерв идеологически.