По его словам, статистика об урожае картофеля в 21–22 млн тонн не меняется около десяти лет, однако реальная цифра близка к 12 млн тонн.
«Большая часть урожая выбрасывается, отдается на корм скоту. Потребление картофеля в Украине составляет около 4 млн тонн, исходя из расчетов Министерства здравоохранения в 120 килограммов картофеля на человека год, умноженное на 34–36 млн человек, постоянно проживающих на территории страны», — сказал он.
При этом Рыбалко отметил, что Украина в 2020 году импортировала четверть всего внутреннего рынка — около 500 тыс. тонн картофеля.
В 2020 году Украина начала импортировать картофель из Польши и Нидерландов из-за более низких цен. При этом украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.