Статистические данные об урожае картофеля на Украине не соответствуют действительности: они составляют около 60% от заявленного числа. Об этом 29 декабря заявил вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко, передает УНИАН

Чаще всего белорусский картофель едят на Украине © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Большая часть урожая выбрасывается, отдается на корм скоту. Потребление картофеля в Украине составляет около 4 млн тонн, исходя из расчетов Министерства здравоохранения в 120 килограммов картофеля на человека год, умноженное на 34–36 млн человек, постоянно проживающих на территории страны», — сказал он.

При этом Рыбалко отметил, что Украина в 2020 году импортировала четверть всего внутреннего рынка — около 500 тыс. тонн картофеля.

В 2020 году Украина начала импортировать картофель из Польши и Нидерландов из-за более низких цен. При этом украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.