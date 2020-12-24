Украина не планирует вводить экономические санкции в отношении Белоруссии. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба

Сюрпризы под елку. На санкции Запада Лукашенко ответит, но только не Западу © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

В то же время глава МИД не исключил поддержку Киевом инициативы введения персональных санкций.

«Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность», — подчеркнул Кулеба.

Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.

1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкций попал сам Лукашенко, его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности и 13 госслужащих. На прошлой неделе Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии. Под ограничительные меры попали 29 человек и семь юридических лиц: ЗАО «Белтехэкспорт», девелоперская компания Dana Holdings, ИT-компания Synesis, ОАО «Электромеханический завод АГАТ», АО «140 ремонтный завод», Минский завод колесных тягачей.

Белоруссия в ответ расширяет список тех, кому запрещен въезд в республику и Союзное государство. Об этом на днях заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.