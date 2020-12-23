Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Игорь Моляков возмутился тем, что дети имеют возможность слушать таких исполнителей, как Моргенштерн, негативно влияющих на их неокрепшие умы, сообщило агентство РИА Новости 23 декабря

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«Вот недавно по одному из центральных каналов в течение часа показывали некоего парня из Уфы. Он назвал себя Моргенштерн. И он пел песню "Я съел своего деда, очень вкусный дед". И куча молодежи 13-14 лет присудили ему звание лучшего музыканта 2020 года. Он переплюнул даже Филиппа Киркорова», — сказал Моляков.

История получила продолжение, потому что эксперты не смогли сделать обоснованные выводы о вреде или его отсутствии в тексте «Я съел деда». Поэтому Моляков заявил, что в комиссию по экспертизе информационной продукции должны войти депутаты, так как среди них «много грамотный людей», которые смогут разобраться в вопросе.

Прокуратура потребовала запретить песню «Я съел деда», и теперь Колпинскому районному суду Санкт-Петербурга придется прослушать трек на заседании, чтобы сделать окончательные выводы о вредоносности текста.

Между тем, в Instagram у исполнителя 6 миллионов подписчиков, а на YouTube — более 8,5.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину и Моргенштерн и Васильев выяснили, кто они друг другу.