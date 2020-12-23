Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий требования к специалистам, проводящим экспертизу информационной продукции для детей.
«Вот недавно по одному из центральных каналов в течение часа показывали некоего парня из Уфы. Он назвал себя Моргенштерн. И он пел песню "Я съел своего деда, очень вкусный дед". И куча молодежи 13-14 лет присудили ему звание лучшего музыканта 2020 года. Он переплюнул даже Филиппа Киркорова», — сказал Моляков.
История получила продолжение, потому что эксперты не смогли сделать обоснованные выводы о вреде или его отсутствии в тексте «Я съел деда». Поэтому Моляков заявил, что в комиссию по экспертизе информационной продукции должны войти депутаты, так как среди них «много грамотный людей», которые смогут разобраться в вопросе.
Прокуратура потребовала запретить песню «Я съел деда», и теперь Колпинскому районному суду Санкт-Петербурга придется прослушать трек на заседании, чтобы сделать окончательные выводы о вредоносности текста.
Между тем, в Instagram у исполнителя 6 миллионов подписчиков, а на YouTube — более 8,5.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину и Моргенштерн и Васильев выяснили, кто они друг другу.