Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев появился на программе «Давай поженимся» со скандальным рэпером Моргенштерном (Алишером Валеевым). Телеведущий анонсировал выпуск со своим участием в Instagram 20 декабря

«Моя первая встреча Моргенштерном в эфире программы "Давай поженимся". Смотрите 24 декабря на Первом канале», — написал ведущий.

«Так и чего? Поженились?», «Это и есть моветон», «Где же Ваш безупречный вкус? В том числе на приличных людей?», «Какая сила деньги и хайп! Александр, где Вы, и где Моггенштерн? Зачем Вам это?», «Как будто папа и сын», «Это ваш сын?», «Внебрачный сын?», «Только ленивый не сообщил об их сходстве, вот вам и фото, всего лишь», — отреагировали поклонники на известие.

Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Пост в Instagram Stories о предстоящем выпуске выложила и ведущая проекта Лариса Гузеева, которая не только отметила удивительное сходство звезд, но и заявила, что вне зависимости от результата генетической экспертизы звезды «должны что-то вместе замутить».