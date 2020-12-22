Федерация профсоюзов Белоруссии и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении Европейским союзом прав трудящихся республики, передает 22 декабря агентство Белта

Суздальцев: Белоруссия — контрабандист ЕС, поэтому санкции ей не страшны © Владимир Трефилов

Там отмечается, что ограничение деятельности предприятий в связи с введением санкций может привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест, в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей.

Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.

1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкций попал сам Лукашенко, его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности и 13 госслужащих.

На прошлой неделе Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии. Под ограничительные меры попали 29 человек и семь юридических лиц: ЗАО «Белтехэкспорт», девелоперская компания Dana Holdings, ИT-компания Synesis, ОАО «Электромеханический завод АГАТ», АО «140 ремонтный завод», Минский завод колесных тягачей.