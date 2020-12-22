В Верховную Раду внесли законопроект о запрете подачи воды в Крым. Соответствующий текст появился в понедельник, 21 декабря, на сайте парламента

Законопроект внес в парламент депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В объяснительной записке к проекту закона говорится, что поставки на полуостров воды «уменьшат финансовую и экономическую стоимость» его содержания для «государства-оккупанта».

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению вопроса.