Законопроект внес в парламент депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
В объяснительной записке к проекту закона говорится, что поставки на полуостров воды «уменьшат финансовую и экономическую стоимость» его содержания для «государства-оккупанта».
Возвращение водоснабжения Крыма, по мнению депутата, возможно только «в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей».
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению вопроса.