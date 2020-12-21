Ранее Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Белоруссии. На этот раз под санкциями оказались семь компаний в том числе «Белтехэкспорт» и ИT-компания Synesiс, которые принадлежат российским бизнесменам.
По словам Суздальцева, эти санкции очень слабые и ни российский бизнес, который работает в Белоруссии, где без контроля президента республики Александра Лукашенко работать нельзя, ни белорусский бизнес не пострадают.
«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что разрекламированный третий пакет санкций содержит список «кошельков» или олигархов Лукашенко, «которые занимаются контрабандой и воруют наши российские технологии и выдают их за свои».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.