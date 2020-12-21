Европа долго обсуждала введение жестких санкций против белорусского бизнеса, но ничего не сделала, так как получает из Белоруссии продукцию из российской нефти. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Минск заявил о готовности дать ответ на европейские санкции © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

По словам Суздальцева, эти санкции очень слабые и ни российский бизнес, который работает в Белоруссии, где без контроля президента республики Александра Лукашенко работать нельзя, ни белорусский бизнес не пострадают.

«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что разрекламированный третий пакет санкций содержит список «кошельков» или олигархов Лукашенко, «которые занимаются контрабандой и воруют наши российские технологии и выдают их за свои».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.