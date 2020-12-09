Военкор объяснила, почему Армения не признала независимость Карабаха
Военкор объяснила, почему Армения не признала независимость Карабаха
© Sputnik | Перейти в фотобанк
«Право на самоопределение было одной из основ переговорного процесса, и право на самоопределение с помощью военной силы не может быть снято с повестки», — сказал Айвазян на пресс-конференции с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

Он добавил, что Азербайджан и Турция нарушили свои международные обязательства, начав военную агрессию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял Турцию в продолжении политики геноцида армянского народа.

На прошлой неделе в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России.