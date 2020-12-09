«Право на самоопределение было одной из основ переговорного процесса, и право на самоопределение с помощью военной силы не может быть снято с повестки», — сказал Айвазян на пресс-конференции с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.
Он добавил, что Азербайджан и Турция нарушили свои международные обязательства, начав военную агрессию.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял Турцию в продолжении политики геноцида армянского народа.
На прошлой неделе в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России.