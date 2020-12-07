В Брюсселе на здании, где во время гей-оргии задержали депутата Европарламента Йожефа Саера, повесили памятную табличку. Об этом 6 декабря сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Telex.hu

Украинский след появился в скандале с гей-оргиями в Бельгии © Gay Travel 4u попытался избежать задержания на гей-оргии, которую устроили в одном из заведений, игнорируя меры по борьбе с коронавирусом.

Саер был вынужден покинуть свой пост. Все 25 участников были оштрафованы.

Четверо венгерских активистов прикрепили табличку к водостоку, по которому евродепутат пытался сбежать.

На табличке размещен портрет Йожефа Саера и текст на венгерском и английском языках следующего содержания: «Политическая карьера Йожефа Саера, евродепутата от "Фидес" и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался убежать от правоохранителей с помощью этого водостока после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии Covid-19 27 ноября 2020 года».

По словам авторов таблички, размещена она была ради шутки.