Ранее сообщалось, что в Брюсселе депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, попытался избежать задержания на гей-оргии, которую устроили в одном из заведений, игнорируя меры по борьбе с коронавирусом.
Саер был вынужден покинуть свой пост. Все 25 участников были оштрафованы.
Четверо венгерских активистов прикрепили табличку к водостоку, по которому евродепутат пытался сбежать.
На табличке размещен портрет Йожефа Саера и текст на венгерском и английском языках следующего содержания: «Политическая карьера Йожефа Саера, евродепутата от "Фидес" и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался убежать от правоохранителей с помощью этого водостока после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази на фоне пандемии Covid-19 27 ноября 2020 года».
По словам авторов таблички, размещена она была ради шутки.