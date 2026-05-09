Закрыть всю Россию средствами ПВО не получится, уверен эксперт Юрков
Есть огромное количество маршрутов, по которым украинские беспилотники могут долетать до российских городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2026-05-09T05:00
"От атак украинских беспилотников мы, к сожалению, никак не застрахованы. У нас огромная страна. Это касается не только прифронтовых мегаполисов, а любого города. Невозможно насытить такую огромную территорию средствами ПВО, чтобы перекрыть им все обходные маршруты", — заявил эксперт.
При этом он выразил надежду, что в долгосрочной перспективе получится окружить всю украинскую территорию средствами ПВО.
"Это, может быть, сработает. Пока же мы не сможем полностью защитить все города. Может долететь куда угодно. В том числе во время праздничных мероприятий", — пояснил Юрков.