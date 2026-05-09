Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"

05:15 09.05.2026
 
© из личного архива Анны ЧеркасовойВетеран Воздушно-десантных войск Советской Армии и внучка. г. Киров. 1983 г.
Ветеран Воздушно-десантных войск Советской Армии и внучка. г. Киров. 1983 г.
© из личного архива Анны Черкасовой
В Бессмертном полку издания Украина.ру появились новые страницы. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. О своем деде, прошедшем Великую Отечественную войну в Воздушно-десантных войсках, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова
В этом году 21 августа моему деду Александру Алексеевичу Кайсину, сержанту-десантнику Великой Отечественной войны, участнику Демянского рейда 1942 года, исполняется 103 года.
Он служил в 1-й манёвренной воздушно-десантной бригаде зуевчан — 1 рота 1-го парашютно-десантного батальона.
© из личного архива Анны ЧеркасовойВетеран Великой Отечественной войны Александр Алексеевич Кайсин. Участник Демянского рейда 1942 года. Сержант, десантник, автоматчик.
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Алексеевич Кайсин. Участник Демянского рейда 1942 года. Сержант, десантник, автоматчик.
© из личного архива Анны Черкасовой
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Алексеевич Кайсин. Участник Демянского рейда 1942 года. Сержант, десантник, автоматчик.
Родился дед в августе 1923 года в деревне Березняки Зуевского района Кировской области. В августе 1941 года ему исполнилось 18 лет, его призвали на службу, откуда отправили на фронт защищать Родину.
Демянский котел (Новгородская область, СССР) в истории Великой Отечественной войны — это самая первая войсковая операция Советской Армии, когда пытались окружить большую группировку немецких войск и уничтожить их. Сделать этого не удалось, но немцы понесли очень серьезные потери.
© из личного архива Анны ЧеркасовойОбелиск в Зуевке в память о зуевчанах, входивших в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады
Обелиск в Зуевке в память о зуевчанах, входивших в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады
© из личного архива Анны Черкасовой
Обелиск в Зуевке в память о зуевчанах, входивших в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады
В марте–апреле 1942 года 1-я маневренная воздушно-десантная бригада моего деда Саши совместно с подразделениями 204-й воздушно-десантной бригады советских войск действовали против 2-го армейского корпуса германских войск, окружённого в тылах в Демянском котле. Перед ними стояла задача облегчить разгром регулярным частям Северо-Западного фронта, окружённой группировки фашистских войск.
У противника было численное превосходство, стоял дикий холод, нашим десантникам не хватало продовольствия. Но они разгромили вражеские гарнизоны в деревнях Малое Опуево, Игожево, Старое Тарасово и штаб 2-й пехотной дивизии противника. В течение месяца наши бригады нарушали коммуникации, громили автоколонны, взрывали мосты и склады. Немцы бросили против них авиацию, бронетехнику, артиллерию и даже специальные егерские команды. В кровопролитных боях десантники гибли, умирали от холода и голода.
© из личного архива Анны ЧеркасовойЗуевчане, входившие в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады. Среди них автоматчик, десантник Александр Кайсин
Зуевчане, входившие в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады. Среди них автоматчик, десантник Александр Кайсин
© из личного архива Анны Черкасовой
Зуевчане, входившие в личный состав 1-й манёвренной воздушно-десантной бригады. Среди них автоматчик, десантник Александр Кайсин
Дедушка рассказывал, что его бригаду десантников-зуевчан забросили на оккупированные врагом территории. Они прыгали с самолётов, спускались на парашютах и сразу закапывались в снег. Они были в белых костюмах, с лыжами, на снегу незаметны. Там были очень сильные морозы, до – 40°. Именно тогда многие бойцы получили сильные обморожения и погибли. Мой дед Саша отморозил себе пальцы ног — потом 1, 2, 3 пальцы правой ноги ему ампутировали.
Несмотря на все трудности и потери, на всём протяжении рейда наши бойцы сохранили свою боеспособность и наносили значительный урон немецким захватчикам. Остатки бригады прорвались к своим войскам через месяц боев в районе деревни Волбовичи.
© из личного архива Анны ЧеркасовойБоевой путь 471 стрелкового полка, участником которого был Александр Кайсин
Боевой путь 471 стрелкового полка, участником которого был Александр Кайсин
© из личного архива Анны Черкасовой
Боевой путь 471 стрелкового полка, участником которого был Александр Кайсин
В декабре 1942 года рядовой Александр Кайсин был направлен в 471-й стрелковый полк 73 стрелковой дивизии (III). Дед также участвовал в освобождении Белоруссии в 1944 году. [Видимо, дед воевал в рамках Белорусской наступательной операции "Багратион". — Авт.] Там герой получил новое ранение: когда он стоял на посту, прилетела и разорвалась мина, которая попала ему в левое бедро. Всю жизнь дед Саша жил с этим осколком в ноге, его не смогли достать.
После ранения дедушка был переведён на альтернативную службу. Во время восстановления от полученных ранений он жил в своей родной деревне Березняки и работал в сельской школе учителем, завучем — преподавал разные предметы (1944–1948). Особенно хорошо дед Саша рисовал.
© из личного архива Анны ЧеркасовойАлфавитная карта бойца Александра Кайсина. 1944 г.
Алфавитная карта бойца Александра Кайсина. 1944 г.
© из личного архива Анны Черкасовой
Алфавитная карта бойца Александра Кайсина. 1944 г.
По окончании войны Александр Кайсин получил звание сержанта и был удостоен Ордена Отечественной войны II степени. Когда он возвращался с войны, по его словам, еще одну награду у него украли вместе с гимнастеркой в поезде.
Про войну дедушка ни маме, ни тете, ни пятилетней мне, не рассказывал. Такие времена были… Из ярких его воспоминаний, из наших семейных архивов — он очень любил лазать по деревьям в детстве.
Закончил Кировский государственный педагогический институт, географический факультет (1952); Пермский государственный университет им. А. М. Горького по специальности "экономическая география" (аспирантура, 1963). Кандидат географических наук, доцент.
© из личного архива Анны ЧеркасовойУдостоверение ветерана Воздушно-десантных войск Советской Армии
Удостоверение ветерана Воздушно-десантных войск Советской Армии
© из личного архива Анны Черкасовой
Удостоверение ветерана Воздушно-десантных войск Советской Армии
