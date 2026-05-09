https://ukraina.ru/20260509/1046024993.html

Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"

Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег" - 04.05.2026 Украина.ру

Бессмертный полк Украина.ру. "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"

В Бессмертном полку издания Украина.ру появились новые страницы. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. О своем деде, прошедшем Великую Отечественную войну в Воздушно-десантных войсках, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова

2026-05-09T05:15

2026-05-09T05:15

2026-05-04T15:05

ветераны вов

великая отечественная война

день победы

фронт

фашисты

подвиг

бессмертный полк

десант

ссср

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046023818_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_2a00ed5a7f894094ca8551eaf9c7dab5.jpg

В этом году 21 августа моему деду Александру Алексеевичу Кайсину, сержанту-десантнику Великой Отечественной войны, участнику Демянского рейда 1942 года, исполняется 103 года.Он служил в 1-й манёвренной воздушно-десантной бригаде зуевчан — 1 рота 1-го парашютно-десантного батальона.Родился дед в августе 1923 года в деревне Березняки Зуевского района Кировской области. В августе 1941 года ему исполнилось 18 лет, его призвали на службу, откуда отправили на фронт защищать Родину.Демянский котел (Новгородская область, СССР) в истории Великой Отечественной войны — это самая первая войсковая операция Советской Армии, когда пытались окружить большую группировку немецких войск и уничтожить их. Сделать этого не удалось, но немцы понесли очень серьезные потери.В марте–апреле 1942 года 1-я маневренная воздушно-десантная бригада моего деда Саши совместно с подразделениями 204-й воздушно-десантной бригады советских войск действовали против 2-го армейского корпуса германских войск, окружённого в тылах в Демянском котле. Перед ними стояла задача облегчить разгром регулярным частям Северо-Западного фронта, окружённой группировки фашистских войск.У противника было численное превосходство, стоял дикий холод, нашим десантникам не хватало продовольствия. Но они разгромили вражеские гарнизоны в деревнях Малое Опуево, Игожево, Старое Тарасово и штаб 2-й пехотной дивизии противника. В течение месяца наши бригады нарушали коммуникации, громили автоколонны, взрывали мосты и склады. Немцы бросили против них авиацию, бронетехнику, артиллерию и даже специальные егерские команды. В кровопролитных боях десантники гибли, умирали от холода и голода.Дедушка рассказывал, что его бригаду десантников-зуевчан забросили на оккупированные врагом территории. Они прыгали с самолётов, спускались на парашютах и сразу закапывались в снег. Они были в белых костюмах, с лыжами, на снегу незаметны. Там были очень сильные морозы, до – 40°. Именно тогда многие бойцы получили сильные обморожения и погибли. Мой дед Саша отморозил себе пальцы ног — потом 1, 2, 3 пальцы правой ноги ему ампутировали.Несмотря на все трудности и потери, на всём протяжении рейда наши бойцы сохранили свою боеспособность и наносили значительный урон немецким захватчикам. Остатки бригады прорвались к своим войскам через месяц боев в районе деревни Волбовичи.В декабре 1942 года рядовой Александр Кайсин был направлен в 471-й стрелковый полк 73 стрелковой дивизии (III). Дед также участвовал в освобождении Белоруссии в 1944 году. [Видимо, дед воевал в рамках Белорусской наступательной операции "Багратион". — Авт.] Там герой получил новое ранение: когда он стоял на посту, прилетела и разорвалась мина, которая попала ему в левое бедро. Всю жизнь дед Саша жил с этим осколком в ноге, его не смогли достать.После ранения дедушка был переведён на альтернативную службу. Во время восстановления от полученных ранений он жил в своей родной деревне Березняки и работал в сельской школе учителем, завучем — преподавал разные предметы (1944–1948). Особенно хорошо дед Саша рисовал.По окончании войны Александр Кайсин получил звание сержанта и был удостоен Ордена Отечественной войны II степени. Когда он возвращался с войны, по его словам, еще одну награду у него украли вместе с гимнастеркой в поезде.Про войну дедушка ни маме, ни тете, ни пятилетней мне, не рассказывал. Такие времена были… Из ярких его воспоминаний, из наших семейных архивов — он очень любил лазать по деревьям в детстве.Закончил Кировский государственный педагогический институт, географический факультет (1952); Пермский государственный университет им. А. М. Горького по специальности "экономическая география" (аспирантура, 1963). Кандидат географических наук, доцент.

ссср

белоруссия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

ветераны вов, великая отечественная война, день победы, фронт, фашисты, подвиг, бессмертный полк, десант, ссср, белоруссия, эксклюзив, украина