И ошибка Лукашенко состоит именно в том, подчеркнул эксперт, что он подталкивает к насилию против власти именно умеренные массы протестующих, которые не собирались участвовать в каких-то радикальных действиях.
«С этим справиться уже очень сложно, потому что против тебя все. Подполье широкое, людей много, и задавить его практически невозможно. Это то, с чем столкнулись немцы в Белоруссии и на других оккупированных территориях. Когда в 41 году население считало, что немцы народ культурный, то партизанское подполье не просуществовало и пару месяцев. Кто по домам не разошелся, тех немцы переловили. А в 42 году партизанское движение вспыхнуло с такой силой, что пришлось части с фронта снимать», — указал Ищенко.
И когда на улицы выходят 2000 человек, которые опираются на миллионный слой сочувствующих, с протестами справиться уже почти невозможно, и чем сильнее их давить, тем больше новых людей встанут в их ряды, уточнил политолог.
По его словам, Лукашенко упустил тот момент, когда оппозицию нужно было додавить не силой, а расколоть политическими методами.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.