Если бы против президента Белоруссии Александра Лукашенко выступали только подготовленные боевики, то власть бы с ними быстро справилась. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«С этим справиться уже очень сложно, потому что против тебя все. Подполье широкое, людей много, и задавить его практически невозможно. Это то, с чем столкнулись немцы в Белоруссии и на других оккупированных территориях. Когда в 41 году население считало, что немцы народ культурный, то партизанское подполье не просуществовало и пару месяцев. Кто по домам не разошелся, тех немцы переловили. А в 42 году партизанское движение вспыхнуло с такой силой, что пришлось части с фронта снимать», — указал Ищенко.

И когда на улицы выходят 2000 человек, которые опираются на миллионный слой сочувствующих, с протестами справиться уже почти невозможно, и чем сильнее их давить, тем больше новых людей встанут в их ряды, уточнил политолог.

По его словам, Лукашенко упустил тот момент, когда оппозицию нужно было додавить не силой, а расколоть политическими методами.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.