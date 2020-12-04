По словам Байдена, он будет придерживаться «многостороннего подхода» в отношении России, Китая и Ирана.
Политик отметил, что США должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами. Он подчеркнул, что хочет восстановить тесные союзнические отношения США как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана.
При этом демократ добавил, что ему предстоят тяжелые переговоры с Европейским союзом (ЕС) и он знает об этом.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.