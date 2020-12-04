Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден 3 декабря рассказал о своей политике в отношении России на посту главы государства, передает CNN

«Это просто война»: Марунич объяснил, почему Байден продолжит линию Трампа по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Нина Зотина

Политик отметил, что США должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами. Он подчеркнул, что хочет восстановить тесные союзнические отношения США как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана.

При этом демократ добавил, что ему предстоят тяжелые переговоры с Европейским союзом (ЕС) и он знает об этом.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.