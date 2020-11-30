Жители США могут начать получать вакцину от коронавируса, производства компаний Pfizer и Moderna, уже до Рождества, которое в стране празднуют 25 декабря. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News

По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, американская Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, уже подала заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины.

Компания Moderna подаст соответствующую заявку уже в понедельник.

Вопросы и ответы о вакцинах от COVID-19 © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

«Мы ожидаем, что обе эти вакцины появятся и попадут в руки людей до Рождества», — заявил Азар.

Ранее компания Moderna заявила о том, что эффективность ее вакцины при первоначальном анализе составила 94,1%, при этом для предотвращения тяжелого течения COVID-19 эффективность вакцины составила 100%.

Вакцина от Pfizer и BioNTech, по заявлению ее создателей, эффективна на 95%.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.