По его словам, к усилению контингента руководство Альянса собирается привлечь Киев и Тбилиси.
«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сказал Столтенберг.
Военные корабли США семь раз посещали Черноморский регион в этом году.
На минувшей неделе силы Черноморского флота РФ отслеживали ракетный эсминец «Дональд Кук» из 6-го оперативного флота США, который вошел в акваторию для рутинных операций с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.