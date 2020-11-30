Североатлантический альянс усилит военную группировку в акватории Черного моря. Об этом на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг

«Послание для Москвы»: военные НАТО потренировались в стрельбе на Черном море © Public domain

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сказал Столтенберг.

Военные корабли США семь раз посещали Черноморский регион в этом году.

На минувшей неделе силы Черноморского флота РФ отслеживали ракетный эсминец «Дональд Кук» из 6-го оперативного флота США, который вошел в акваторию для рутинных операций с союзниками НАТО и партнерскими странами, среди которых Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.