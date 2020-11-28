Президент Армении Армен Саркисян отправился в Россию с частным визитом. Об этом 28 ноября сообщает Sputnik в Telegram

Парламент Армении отказался отменить военное положение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк проведет встречи с представителями армянской общины и общественных структур. Он обсудит с ними развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и политический кризис в Армении.

Накануне стало известно о возможном приезде в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы. Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве.