«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается «деятельность радикальных элементов» возле здания дипломатической миссии в Киеве.
По мнению внешнеполитического ведомства, она создает угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства.
В августе в Киеве проходили протесты под зданием посольства Белоруссии, где произошли столкновения между участниками и полицией.
Правоохранители задержали нескольких человек и составили административные протоколы в отношении пяти лиц.
Также в сентябре в Киеве на майдане Независимости и возле посольства Белоруссии прошла акция в поддержку протестующих белорусов.