Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота протеста в связи с серией антибелорусских акций возле посольства, которое находится в Киеве. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МИД Белоруссии

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине», — говорится в заявлении.

Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits

По мнению внешнеполитического ведомства, она создает угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства.

В августе в Киеве проходили протесты под зданием посольства Белоруссии, где произошли столкновения между участниками и полицией.

Правоохранители задержали нескольких человек и составили административные протоколы в отношении пяти лиц.

Также в сентябре в Киеве на майдане Независимости и возле посольства Белоруссии прошла акция в поддержку протестующих белорусов.