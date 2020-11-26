Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Искандарян заявил о невозможности присутствия в Карабахе миротворцев страны, которая воевала на стороне Азербайджана.
«НКР воевала с Азербайджаном при прямой и откровенной поддержке Турции, которая была от самолетов F-16 до беспилотников, от планирования операций до как минимум сирийских наемников. Я говорю как минимум, потому что не исключено, что там были и турецкие военнослужащие. Планирование операций, скорее всего, проводилось турецким генералитетом и так далее», — подчеркнул политолог.
Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.