После того как турецкая армия воевала в Карабахе на стороне Азербайджана, она не может вернуться в регион в качестве миротворца. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Искандарян заявил о невозможности присутствия в Карабахе миротворцев страны, которая воевала на стороне Азербайджана.

«НКР воевала с Азербайджаном при прямой и откровенной поддержке Турции, которая была от самолетов F-16 до беспилотников, от планирования операций до как минимум сирийских наемников. Я говорю как минимум, потому что не исключено, что там были и турецкие военнослужащие. Планирование операций, скорее всего, проводилось турецким генералитетом и так далее», — подчеркнул политолог.

Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.