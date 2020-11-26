Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
«Это (совместный центр. — Ред.) будет поддерживать определенный баланс, гарантировать полноценное исполнение тех задач, которые стоят перед миротворческим контингентом для завершения перехода от войны к миру», — заявила Мамедзаде.
Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.