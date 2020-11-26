Если Москва и Анкара достигли соглашения о присутствии турецких наблюдателей в составе совместного мониторингового центра, значит, это решение уже обосновано, предусмотрено и вполне оправдано. Об этом заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде сказала в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Это (совместный центр. — Ред.) будет поддерживать определенный баланс, гарантировать полноценное исполнение тех задач, которые стоят перед миротворческим контингентом для завершения перехода от войны к миру», — заявила Мамедзаде.

Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.

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