«Этот трубопровод не состоится», — цитирует агентство заявление высокопоставленного американца.
По словам последнего, США не хотят вводить санкции против европейских компаний, и делают «эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти (из проекта)».
Каким именно компаниям названивали представители США, не уточняется.
Ранее представители Восточного комитета немецкой экономики написали письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с просьбой снять напряженность вокруг тематики «Северного потока 2» и отказаться от ввода санкций против проекта.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.