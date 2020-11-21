Власти Соединенных Штатов Америки США связываются с европейскими компаниями, участвующими в строительстве «Северного потока 2», и предупреждают их об угрозе санкций, сообщает РИА Новости 21 ноября со ссылкой на заявление представителя американского правительства немецкому агентству DPA

«Этот трубопровод не состоится», — цитирует агентство заявление высокопоставленного американца.

По словам последнего, США не хотят вводить санкции против европейских компаний, и делают «эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти (из проекта)».

«Северный поток – 2»: западные СМИ расходятся в прогнозах политики Байдена в отношении проекта, а у «Газпрома» есть различные сценарии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее представители Восточного комитета немецкой экономики написали письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с просьбой снять напряженность вокруг тематики «Северного потока 2» и отказаться от ввода санкций против проекта.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.