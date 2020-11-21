Представители Восточного комитета немецкой экономики написали письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с просьбой снять напряженность вокруг тематики «Северного потока 2», сообщила немецкая газета Habdelsblatt 20 ноября

«С победой на выборах Джо Байдена в Германии и немецкой экономике связывают большие надежды на оживление трансатлантического партнерства»,- цитирует «Интерфакс» письмо, опубликованное немецкой газетой.

В документе отмечается, что «американские демократы и после победы Джо Байдена хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2", расходы из-за которых лягут на плечи немецких предприятий».

«Северный поток – 2»: западные СМИ расходятся в прогнозах политики Байдена в отношении проекта, а у «Газпрома» есть различные сценарии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.