Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», глава Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин в эфире программы «Свобода слова с Шустером» 20 ноября объяснил отставку советника главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министра финансов Игоря Уманского

Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

«Я думаю, мы как команда должны говорить правду. Мы все про это умалчиваем. Про это знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Про это знают все сотрудники Министерства финансов. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик», — заявил Трухин.

Советник главы Офиса президента Игорь Уманский ранее заявлял, что подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.

Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.