После отставки Уманский обвинил власть в разворовывании коронавирусного фонда: все выделенные из него на строительство дорог деньги были украдены, считает экс-чиновник.
«Я думаю, мы как команда должны говорить правду. Мы все про это умалчиваем. Про это знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Про это знают все сотрудники Министерства финансов. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик», — заявил Трухин.
Советник главы Офиса президента Игорь Уманский ранее заявлял, что подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.
Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.