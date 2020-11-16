«Министерство иностранных дел соболезнует в связи со смертью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Валида Муаллема», — цитирует SANA сообщение МИД.
Никаких подробностей или причин гибели диплома не раскрывается.
Последнее мероприятие с участием Валида Муаллема прошло 25 октября. Тогда он провел в Дамаске встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Муаллем занимал должность министра иностранных дел Сирии с 2006 года. Он также возглавлял министерство по делам экспатриантов.