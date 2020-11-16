Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. Об этом 16 ноября сообщило госагентство SANA со ссылкой на заявление сирийского внешнеполитического ведомства

Ищенко объяснил, почему Сирия для России важнее, чем Украина © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк цитирует SANA сообщение МИД.

Никаких подробностей или причин гибели диплома не раскрывается.

Последнее мероприятие с участием Валида Муаллема прошло 25 октября. Тогда он провел в Дамаске встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Муаллем занимал должность министра иностранных дел Сирии с 2006 года. Он также возглавлял министерство по делам экспатриантов.