Ищенко объяснил, почему Сирия для России важнее, чем Украина
Ищенко объяснил, почему Сирия для России важнее, чем Украина
© РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк
«Министерство иностранных дел соболезнует в связи со смертью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Валида Муаллема», — цитирует SANA сообщение МИД.

Никаких подробностей или причин гибели диплома не раскрывается.

Последнее мероприятие с участием Валида Муаллема прошло 25 октября. Тогда он провел в Дамаске встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Муаллем занимал должность министра иностранных дел Сирии с 2006 года. Он также возглавлял министерство по делам экспатриантов.

 