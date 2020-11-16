Светлана Тихановская вряд ли будет претендовать на пост президента, но она по-прежнему остается голосом оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Если бы он действительно был лидером страны, он бы никогда не допустил, чтобы его оппонент вынужден был уехать за рубеж. Настоящий лидер сделал бы все возможное, чтобы провести с ней встречу и обсудить вопросы дальнейшего развития государства. Но Лукашенко сделал из неё и других оппозиционеров своих врагов. Он не терпит конкуренции, он не терпит разных точек зрения», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.