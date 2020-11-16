По его словам, Лукашенко по-прежнему боится Тихановскую, потому постоянно и пытается её пнуть.
«Если бы он действительно был лидером страны, он бы никогда не допустил, чтобы его оппонент вынужден был уехать за рубеж. Настоящий лидер сделал бы все возможное, чтобы провести с ней встречу и обсудить вопросы дальнейшего развития государства. Но Лукашенко сделал из неё и других оппозиционеров своих врагов. Он не терпит конкуренции, он не терпит разных точек зрения», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.