Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что не болеет коронавирусом и пообещала сразу сообщить, если результат подтвердится. Об этом 12 ноября она написала в Facebook

Накануне «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило о том, что за неделю до Владимира Зеленского коронавирус подтвердили у нее и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

«Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный — сообщу», — кратко отметила Мендель.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков © REUTERS, Gleb Garanich Андрей Ермак заболели коронавирусом и были госпитализированы в больницу «Феофания». При этом у главы государства оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. У Ермака также есть изолированная палата.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.