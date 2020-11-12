В четверг утром вышло интервью советника руководителя Офиса Михаила Подоляка, в котором он сообщил, что Зеленский и Ермак находятся в больнице «Феофания». Деталей о самочувствии политиков Подоляк не раскрыл.
«Логистические решения принимались довольно быстро. Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, поскольку там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией… Мы просим не манипулировать информацией», — написала она.
Также Мендель сообщила, что Зеленский и Ермак уже провели оттуда несколько совещаний. Там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель.
По словам пресс-секретаря, Зеленский и Ермак переносят болезнь в легкой форме.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.