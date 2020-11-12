Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попросила не манипулировать информацией о том, что глава государства Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак были госпитализированы с коронавирусом в больницу. Об этом 12 ноября она написала в Facebook

В четверг утром вышло интервью советника руководителя Офиса Михаила Подоляка, в котором он сообщил, что Зеленский и Ермак находятся в больнице «Феофания». Деталей о самочувствии политиков Подоляк не раскрыл.

«Логистические решения принимались довольно быстро. Президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, поскольку там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией… Мы просим не манипулировать информацией», — написала она.

Стало известно, от кого Зеленский мог подхватить коронавирус © пресс-служба президента Украины

По словам пресс-секретаря, Зеленский и Ермак переносят болезнь в легкой форме.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.