«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — заявили в Минобороны.
Миротворцы отправились в спорный регион самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основной контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Ввод российских миротворцев является одним из условий трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанного вечером 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и российским президентом Владимиром Путиным.
Кроме вышеназванного контингента в спорном регионе будет развернут центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Российские военные также будут контролировать Лачинский коридор.