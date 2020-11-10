Россия отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Об этом 10 ноября сообщили в министерстве обороны

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Миротворцы отправились в спорный регион самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основной контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ввод российских миротворцев является одним из условий трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанного вечером 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме вышеназванного контингента в спорном регионе будет развернут центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Российские военные также будут контролировать Лачинский коридор.