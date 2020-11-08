Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян не подтвердил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Карабахе. Он написал об этом на своей странице в Facebook 8 ноября

Ранее Алиев объявил о взятии Шуши в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. «В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам», — заявил Ованнисян. Алиев объявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.