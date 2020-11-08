Ранее Алиев объявил о взятии Шуши в Нагорном Карабахе азербайджанской армией.
«В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам», — заявил Ованнисян.
Шуша является одним из ключевых городов Карабаха. Он расположен в 11 км от столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.
Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.