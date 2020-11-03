Эксперт подчеркнул, что Вашингтон в любом случае удержит украинское руководство от попыток вернуть регион под свой контроль силовым путем.
«Что значит "радикализация"? Их удержат от решения вопроса военным путем, потому что он закончится разгромом украинской армии. Американцы это прекрасно понимают, они никак не помогут остановить этот разгром. Поэтому они этого не допустят», — пояснил Погребинский.
Политолог добавил, что любому американскому руководству наиболее выгоден сегодняшний вариант «ни мира, ни войны», потому что он не дает возможности смягчить отношения между Европой и Россией.
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