Победа Джо Байдена на выборах президента США не приведет к ужесточению позиции Украины в вопросе Донбасса. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Что значит "радикализация"? Их удержат от решения вопроса военным путем, потому что он закончится разгромом украинской армии. Американцы это прекрасно понимают, они никак не помогут остановить этот разгром. Поэтому они этого не допустят», — пояснил Погребинский.

Политолог добавил, что любому американскому руководству наиболее выгоден сегодняшний вариант «ни мира, ни войны», потому что он не дает возможности смягчить отношения между Европой и Россией.

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