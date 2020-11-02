Президент США Дональд Трамп 1 ноября на своей странице в Facebook обвинил оппонента Джо Байдена на президентских выборах в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год

Власти США могли сохранить более 50 тысяч жизней, если бы ввели карантин раньше — ученые © AP, John Minchillo Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Байден.