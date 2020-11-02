Власти США могли сохранить более 50 тысяч жизней, если бы ввели карантин раньше — ученые
Власти США могли сохранить более 50 тысяч жизней, если бы ввели карантин раньше — ученые
© AP, John Minchillo
«Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось», — написал Трамп.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Байден.