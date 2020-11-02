Президент США Дональд Трамп 1 ноября на своей странице в Facebook обвинил оппонента Джо Байдена на президентских выборах в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год
«Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось», — написал Трамп.
Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Байден.
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