По ее словам, у парламентария наблюдается положительная динамика, но «болезнь пока не отступает».
Ранее сам Тищенко в социальных сетях рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало.
«В сале много витаминов А, D, Е, каротина и селены. Врачи рекомендуют. И, конечно же, хорошее настроение, без него этот недуг не победить», — дал рецепт Тищенко.
Медики к действенности такого метода относятся скептически.
Николай Тищенко не только депутат от президентской партии «Слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо.
В разгар карантина его ресторан в Киеве оказался в центре скандала: заведение принимало посетителей, несмотря на запрет.
Ранее в соцсетях политик сообщал, что займет место первого заместителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, но впоследствии эта информация не подтвердилась.