Депутат от партии «Слуга народа» и ресторатор Николай Тищенко болеет коронавирусом и проходит лечение в столичной клинике «Феофания». О состоянии здоровья политика сообщила его помощница Марьяна Михолап, передает Страна.ua 21 октября

По ее словам, у парламентария наблюдается положительная динамика, но «болезнь пока не отступает».

Ранее сам Тищенко в социальных сетях рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало.

«В сале много витаминов А, D, Е, каротина и селены. Врачи рекомендуют. И, конечно же, хорошее настроение, без него этот недуг не победить», — дал рецепт Тищенко.

«Коронакипиш»: известный украинский певец заразился COVID-19 © Олег Фагот Михайлюта

Николай Тищенко не только депутат от президентской партии «Слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо.

В разгар карантина его ресторан в Киеве оказался в центре скандала: заведение принимало посетителей, несмотря на запрет.

Ранее в соцсетях политик сообщал, что займет место первого заместителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, но впоследствии эта информация не подтвердилась.