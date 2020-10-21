Офис президента Украины Владимира Зеленского может сменить сразу двух человек в своей команде в ближайшие недели, и, в частности, обсуждается возможность увольнения первого замглавы Офиса Сергея Трофимова. Об этом 21 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в «Слуге народа»

«По словам собеседника издания, место Трофимова может занять другой заместитель руководителя ОПУ — Кирилл Тимошенко, который за последний месяц наладил отношения с главой ОПУ Андреем Ермаком», — говорится в сообщении.

Как Ермак Козака «победил». Апгрейд возможен на условиях Москвы © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме Трофимова на закрытых совещаниях в Офисе несколько раз поднимался вопрос увольнения замглавы Офиса Зеленского Юлии Ковалив.

Однако решение по нему также еще не принято. По словам источника издания, ее позицию может занять экс-министр экономики Тимофей Милованов, который в последние недели несколько раз посещал Офис президента.

Ранее Трофимов заявил, что дать оценку его работе и уволить его может только президент, а мнение Ермака его мало интересует. Трофимов отвечает за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95».

Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.