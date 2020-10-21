«По словам собеседника издания, место Трофимова может занять другой заместитель руководителя ОПУ — Кирилл Тимошенко, который за последний месяц наладил отношения с главой ОПУ Андреем Ермаком», — говорится в сообщении.
Он добавил, что решение еще не принято, но «Кирилл очень хочет занять место Сергея», а «Ермак хочет его (Трофимова — ред.) сбить давно».
Кроме Трофимова на закрытых совещаниях в Офисе несколько раз поднимался вопрос увольнения замглавы Офиса Зеленского Юлии Ковалив.
Однако решение по нему также еще не принято. По словам источника издания, ее позицию может занять экс-министр экономики Тимофей Милованов, который в последние недели несколько раз посещал Офис президента.
Ранее Трофимов заявил, что дать оценку его работе и уволить его может только президент, а мнение Ермака его мало интересует. Трофимов отвечает за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95».
Украинские СМИ стали сообщать, что рабочие отношения Ермака и Трофимова испортились в мае, когда последний заявил в одном из интервью, что с удовольствием стал бы следующим главой Офиса президента.