Где будет нанесен основной удар ВС РФ?

По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету... Украина.ру, 11.12.2025

По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету России такие города как Купянск, Красноармейск (Покровск) и Волчанск. Чего стоит опасаться в такой ситуации ВСУ, объяснил военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин

