Где будет нанесен основной удар ВС РФ? - 11.12.2025
https://ukraina.ru/20251211/gde-budet-nanesen-osnovnoy-udar-vs-rf--1072953207.html
Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету... Украина.ру, 11.12.2025
2025-12-11T13:52
2025-12-11T13:52
По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету России такие города как Купянск, Красноармейск (Покровск) и Волчанск. Чего стоит опасаться в такой ситуации ВСУ, объяснил военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин
Где будет нанесен основной удар ВС РФ?

13:52 11.12.2025
 
По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету России такие города как Купянск, Красноармейск (Покровск) и Волчанск. Чего стоит опасаться в такой ситуации ВСУ, объяснил военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин
