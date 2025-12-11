https://ukraina.ru/20251211/gde-budet-nanesen-osnovnoy-udar-vs-rf--1072953207.html
Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
По версии издания Telegraph, Россия занимает украинские территории самыми быстрыми темпами с начала военных действий. В конце ноября и начале декабря на счету России такие города как Купянск, Красноармейск (Покровск) и Волчанск. Чего стоит опасаться в такой ситуации ВСУ, объяснил военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин
