https://ukraina.ru/20251211/srok-tyuremnyy-ili-prezidentskiy-zakat-politicheskoy-zvezdy-zelenskogo-1072953332.html
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского - 11.12.2025 Украина.ру
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
Зеленский избрался в 2019 году как президент мира — за него голосовал весь Юго-Восток Украины. Но он быстро "переобулся" в ястреба, на Западе получил славу то ли нового Черчилля, то ли Че Гевары, оказавшись, как и его "попередники" банальным коррупционером
2025-12-11T13:54
2025-12-11T13:54
2025-12-11T13:54
видео
украина
запад
европа
владимир зеленский
трамп и зеленский
черчилль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072953031_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45289cbf2e7e753282668214de159f5b.jpg
Как проходит "слава мирская" героя Европы и почему с ним опасаются даже здороваться — смотрите в нашем материале.
украина
запад
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072953031_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93d97e02c495c5010451b1eb18b1f054.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, запад, европа, владимир зеленский, трамп и зеленский, черчилль, видео
Видео, Украина, Запад, Европа, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Черчилль
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
Зеленский избрался в 2019 году как президент мира — за него голосовал весь Юго-Восток Украины. Но он быстро "переобулся" в ястреба, на Западе получил славу то ли нового Черчилля, то ли Че Гевары, оказавшись, как и его "попередники" банальным коррупционером
Как проходит "слава мирская" героя Европы и почему с ним опасаются даже здороваться — смотрите в нашем материале.