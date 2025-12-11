https://ukraina.ru/20251211/srok-tyuremnyy-ili-prezidentskiy-zakat-politicheskoy-zvezdy-zelenskogo-1072953332.html

Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского

Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского

Зеленский избрался в 2019 году как президент мира — за него голосовал весь Юго-Восток Украины. Но он быстро "переобулся" в ястреба, на Западе получил славу то ли нового Черчилля, то ли Че Гевары, оказавшись, как и его "попередники" банальным коррупционером

Как проходит "слава мирская" героя Европы и почему с ним опасаются даже здороваться — смотрите в нашем материале.

