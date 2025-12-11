Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского - 11.12.2025 Украина.ру
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
Зеленский избрался в 2019 году как президент мира — за него голосовал весь Юго-Восток Украины. Но он быстро "переобулся" в ястреба, на Западе получил славу то ли нового Черчилля, то ли Че Гевары, оказавшись, как и его "попередники" банальным коррупционером
2025-12-11T13:54
2025-12-11T13:54
Как проходит "слава мирская" героя Европы и почему с ним опасаются даже здороваться — смотрите в нашем материале.
Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского

13:54 11.12.2025
 
Зеленский избрался в 2019 году как президент мира — за него голосовал весь Юго-Восток Украины. Но он быстро "переобулся" в ястреба, на Западе получил славу то ли нового Черчилля, то ли Че Гевары, оказавшись, как и его "попередники" банальным коррупционером
Как проходит "слава мирская" героя Европы и почему с ним опасаются даже здороваться — смотрите в нашем материале.
