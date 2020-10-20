Ранее один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Эксперт отметил, что этим настроениям подыгрывает жесткий разгон массовых акций протеста, под который в том числе попадают даже те люди, которые просто шли мимо, а также штрафы и задержания, и это ощущение неадекватного насилия постепенно должно распространяться по всему обществу.
«Вкупе с тем, что Лукашенко явно пытается уйти от выполнения тех обещаний, которые он давал до этого, это должно приводит в перспективе к уменьшению его поддержки», — указал Ищенко.
Белорусской оппозиции и их польским кураторам важно показать, что власть Лукашенко держится исключительно на штыках, и чем дольше будет длится это противостояние, тем больший эффект они будут получать, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.