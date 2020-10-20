Для белорусской оппозиции необязательно, чтобы росло число людей, желающих свергнуть Александра Лукашенко. Им важно, чтобы уменьшалось количество тех, кто готов активно его поддерживать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что этим настроениям подыгрывает жесткий разгон массовых акций протеста, под который в том числе попадают даже те люди, которые просто шли мимо, а также штрафы и задержания, и это ощущение неадекватного насилия постепенно должно распространяться по всему обществу.

«Вкупе с тем, что Лукашенко явно пытается уйти от выполнения тех обещаний, которые он давал до этого, это должно приводит в перспективе к уменьшению его поддержки», — указал Ищенко.

Белорусской оппозиции и их польским кураторам важно показать, что власть Лукашенко держится исключительно на штыках, и чем дольше будет длится это противостояние, тем больший эффект они будут получать, добавил политолог.

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