«Если будет больше 9,5 тысячи инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — сказал Зеленский.
Он пояснил, что отметка в 9,5 тыс. заболевших является критической для украинской системы здравоохранения, потому что государство не может постоянно увеличивать число коек и переводить все медучреждения на прием больных с COVID-19.
По словам президента, сейчас загруженность больниц в некоторых регионах составляет уже 70%, а в ряде населенных пунктов в клиниках не осталось свободных коек.
Зеленский добавил, что суточный прирост новых больных на Украине сегодня составляет 5-6 тыс. человек, при этом есть тенденция к росту этого показателя.