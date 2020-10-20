Украина будет вынуждена ввести жесткий карантин в случае, если количество инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысячи человек в сутки. Об этом 19 октября заявил президент Владимир Зеленский, сообщили на сайте главы государства

Коронавирус бьёт рекорды, но карантина нет. Как Украина сопротивляется эпидемии © AP, Evgeniy Maloletka сказал Зеленский.

Он пояснил, что отметка в 9,5 тыс. заболевших является критической для украинской системы здравоохранения, потому что государство не может постоянно увеличивать число коек и переводить все медучреждения на прием больных с COVID-19.

По словам президента, сейчас загруженность больниц в некоторых регионах составляет уже 70%, а в ряде населенных пунктов в клиниках не осталось свободных коек.

Зеленский добавил, что суточный прирост новых больных на Украине сегодня составляет 5-6 тыс. человек, при этом есть тенденция к росту этого показателя.