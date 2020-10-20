Вся история России свидетельствует о том, что у нее нет иного варианта, кроме как занять крайне жесткую позицию на международной арене. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сатановский: России все равно придется добить тех, кто ее кусает © РИА Новости, Григорий Сысоев Сергей Лавров ранее заявлял, что, если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом.

«Я довольно часто повторяю фразу, которую в свое время придумал, чтобы вежливыми словами говорить, что думаю. Тут либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам. Никаких других вариантов не бывает», — категоричен эксперт.

Сатановский считает, что в результате политики, которую проводили экс-президент СССР Михаил Горбачева и первый президент РФ Борис Ельцин Россия серьезно утратила свои геополитические позиции, и теперь ей приходится делать так, чтобы привести в чувство соседей по планете «к человеческому состоянию» без применения жестких методов, но такой подход не работает.

Россия на международной арене может занять любую позицию, но это зависит от решения, которое примет российское руководство, заключил собеседник издания.

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