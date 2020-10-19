Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся за его статус. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 19 октября

Генсек ООН осудил обстрелы населенных пунктов Азербайджана и Карабаха © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха было невозможно, так как последняя возможность для этого была исчерпана в 2011 году в Казани. Теперь армянский премьер убежден, что решить вопрос статуса Карабаха можно только путем достижения успеха в войне.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

В 2011 году в Казани прошел саммит России, Азербайджана и Армении, он завершился без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе, но стороны констатировали прогресс на пути к этой цели.