Представители Международного Красного креста не смогли эвакуировать раненых с поля боя в Нагорном Карабахе из-за препятствий, создаваемых азербайджанской стороной. Об этом 18 октября сообщил МИД Армении

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS Сергея Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегой.

Как утверждает официальный Ереван, Международный комитет Красного креста попытался достичь договоренности вынести ночью с поля боя раненых военнослужащих.

«Однако данный шаг, который соответствовал духу договоренностей и 17 октября, и 10 октября в Москве, был категорически отвергнут со стороны официального Баку», — говорится в сообщении.

Вскоре после того, как перемирие вступило в силу, Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.