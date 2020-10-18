С полуночи 18 октября в зоне карабахского конфликта действует гуманитарное перемирие. Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегой.
Как утверждает официальный Ереван, Международный комитет Красного креста попытался достичь договоренности вынести ночью с поля боя раненых военнослужащих.
«Однако данный шаг, который соответствовал духу договоренностей и 17 октября, и 10 октября в Москве, был категорически отвергнут со стороны официального Баку», — говорится в сообщении.
Вскоре после того, как перемирие вступило в силу, Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.