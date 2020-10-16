Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция выступила в поддержку Азербайджана. Позднее на переговорах в России Ереван и Баку договорились прекратить огонь с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Эксперт отметил, что точно такая же ситуация сложилась в отношении Армении во главе с Николом Пашиняном, у которого нашлись советники, чьими усилиями была уничтожена реальная возможность говорить об имплементации соглашений и получении статуса Карабахом.
«Они, видите ли, ее отвергли. Но это же ключевая проблема. Разве Армения не понимает, что до тех пор, пока не поставлен вопрос, чем сердце успокоится, любые переговоры бессмысленны. А кто посоветовал Пашиняну отвергнуть возможность прямых переговоров о статусе?», — задается вопросом Куликов.
Специалист не знает, кто посоветовал Пашиняну отвергнуть прямые переговоры о статусе Нагорного Карабаха, но он уверен, что это произошло по такой же схеме, как Эрдоган поступил по отношению к Алиеву.