Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган втравил Азербайджан во главе с Ильхамом Алиевым в бессмысленную кровопролитную войну с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, и теперь буквально не дает из нее выйти. Об этом рассказал политолог и телеведущий Дмитрий Куликов в эфире телеканала «Россия 1»

Абзалов: Вокруг России вырисовывается дуга нестабильности на постсоветском пространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что точно такая же ситуация сложилась в отношении Армении во главе с Николом Пашиняном, у которого нашлись советники, чьими усилиями была уничтожена реальная возможность говорить об имплементации соглашений и получении статуса Карабахом.

«Они, видите ли, ее отвергли. Но это же ключевая проблема. Разве Армения не понимает, что до тех пор, пока не поставлен вопрос, чем сердце успокоится, любые переговоры бессмысленны. А кто посоветовал Пашиняну отвергнуть возможность прямых переговоров о статусе?», — задается вопросом Куликов.

Специалист не знает, кто посоветовал Пашиняну отвергнуть прямые переговоры о статусе Нагорного Карабаха, но он уверен, что это произошло по такой же схеме, как Эрдоган поступил по отношению к Алиеву.