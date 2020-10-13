На заседании Совета ЕС 12 октября главы МИД европейских государств решили добавить в санкционный список ряд белорусских чиновников, в том числе и президента Александра Лукашенко.
«Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним», — сказал Кулеба.
Кулеба добавил, что Киев и ЕС «выступают единым фронтом по наиболее болезненным вопросам».
В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.
В несанкционированных акциях в Белоруссии 11 октября приняли участие около 11 тысяч человек. Сотрудники милиции для разгона протестующих применили водометы, задержав 713 человек, в том числе более 20 журналистов.