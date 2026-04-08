Телеканал Welt: на украинских кладбищах не хватает мест
2026-04-08T19:46
Телеканал Welt: на украинских кладбищах не хватает мест
19:46 08.04.2026 (обновлено: 20:01 08.04.2026)
На кладбищах на Украине практически не осталось мест для захоронения тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом 8 апреля сообщил немецкий телеканал Welt
В YouTube-канале издания было опубликовано видео, записанное на одном из кладбищ Львова. Журналист рассказал, что для расширения территории кладбища была снесена парковка.
"На самом кладбище уже не осталось места для всех погибших. Здесь просто уже не успевают хоронить погибших", — завил корреспондент издания Штеффен Шварцкопф.
Масштаб потерь ВСУ таков, что скрывать это невозможно, добавил журналист.
В декабре 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что потери ВСУ только в 2025 году составили около полумиллиона человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что, по независимым оценкам, общее число потерь ВСУ давно превысило отметку в 1 млн человек и продолжает расти.