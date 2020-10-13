Депутаты Верховной Рады Украины уже не раз предлагали начать закупки российской вакцины от COVID-19, не смотря на политические противовесы, но президент Владимир Зеленский ответил, что нужно дождаться «настоящей» вакцины от Евросоюза. Слова главы государства объяснил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире NEWSONE 12 октября

«Пусть украинцы умрут»: Качура заявил, что нужно отложить спекуляции о российской вакцине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Потому что, если вакцина уже будет изобретена, скажем так, полноценная, это будет глобальное благо, это можно людей осчастливить. Но глобальное благо производил всегда мировой гегемон, это борьба за мировую гегемонию, это значит, что у тебя медицина хорошая, это значит, что у тебя кадры хорошие, это значит, что вы никакая не бензоколонка, а современное постиндустриальное высокотехнологичное государство», — заявил Карасев.

Он уточнил, что на место мирового гегемона сейчас метят Великобритания, Китай, Израиль, США, Россия, Евросоюз и возможно, Япония.

При этом, если Украина захочет купить российскую вакцину, это не поймут в Европе, потому что деньги стране дают Международный валютный фонд и ЕС, говорит эксперт.

В воскресенье, 11 октября депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что нужно отложить в сторону идею ««пусть украинцы умрут, но не дай бог будет что-то российское» и все таки рассмотреть вопрос покупки препарата у России.

Попытку договориться с российской стороной 6 октября предпринял лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский политик попросил российского лидера рассмотреть вопрос поставок вакцины на Украину. Путин ответил, что Россия готова в этом вопросе сотрудничать с Украиной, но требуется официальный запрос Киева.

Позже президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить «отдельным циникам», а дождаться «настоящей вакцины», которую стране якобы пообещал Евросоюз.

За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом.

Первую в мире вакцину в августе текущего года миру презентовал глава РФ Владимир Путин. Заявки на ее поставку уже сделали более 40 стран мира.