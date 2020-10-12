Член наблюдательного совета американец Амос Хохштайн сообщил компании «Нафтогаз Украины» в официальном письме о прекращении полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба компании

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