«Среди причин своего решения оставить Наблюдательный совет Амос Хохштайн назвал усиление противодействия процесса реформирования рынка газа, и процессов трансформации Нафтогаза в независимую эффективную компанию», — говорится в сообщении.
Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов на Украине, «как предохранителя к возвращению коррупционных схем из прошлого».
Ранее бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко призвал разогнать набсовет и правление «Нафтогаза» после аудита, выявившего нарушения на сотни миллиардов гривен.
Даже $4 млрд, полученные от российского «Газпрома» не перекрыли убытков компании.