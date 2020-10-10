Комендантский час вводится в рамках чрезвычайного положения, объявленного ранее президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Уточняется, что запрет на выход из дома в указанный период распространяется на всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.
В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента, выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Центризбирком Киргизии объявил результаты выборов недействительными.