С 21:00 до 05:00 в Бишкеке вводится запрет на выход из дома, сообщает Sputnik.Kg со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека 10 октября

Комендантский час вводится в рамках чрезвычайного положения, объявленного ранее президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Уточняется, что запрет на выход из дома в указанный период распространяется на всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.

В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента, выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Центризбирком Киргизии объявил результаты выборов недействительными.