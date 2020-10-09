Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил 9 октября режим чрезвычайного положения в Бишкеке, а также поручил Генштабу ввести в столицу армию для охраны порядка, передает РИА Новости

Политолог рассказал, начнутся ли в Киргизии межэтнические столкновения © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Согласно указу Жээнбекова, режим ЧП в Бишкеке будет действовать две недели, начиная с 20.00 (17.00 мск) 9 октября. Комендантом столицы назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев.

Отмечается, что данная мера принята из-за сложившейся ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью граждан из-за массовых беспорядков.

Тем временем, колонна противников действующей власти во главе с экс-президентом Алмазбеком Отонбаевым, освобожденным протестующими ранее из СИЗО, дошла после митинга до площади Ала-Тоо.