Массовые акции сторонников партий, проигравших парламентские выборы, вспыхнули в Бишкеке 5 октября. После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
Согласно указу Жээнбекова, режим ЧП в Бишкеке будет действовать две недели, начиная с 20.00 (17.00 мск) 9 октября. Комендантом столицы назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
Отмечается, что данная мера принята из-за сложившейся ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью граждан из-за массовых беспорядков.
Тем временем, колонна противников действующей власти во главе с экс-президентом Алмазбеком Отонбаевым, освобожденным протестующими ранее из СИЗО, дошла после митинга до площади Ала-Тоо.