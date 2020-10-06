Освобожденный протестующими бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует выступить с заявлением во вторник, 6 октября. Об этом сообщил один из соратников экс-главы страны из партии «Социал-демократы Кыргызстана» РИА Новости

«Алмазбек Шаршенович выступит сегодня в 14:00 (11:00 мск. — Ред.). Потом слово возьмет Сапар Джумакадырович (Исаков, экс-премьер. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Между тем, протестующие в Бишкеке продолжают выпускать из СИЗО бывших чиновников: из заключения вышли экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов.

Протестующие освободили экс-главу Киргизии Атамбаева из СИЗО © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Смещенному президенту предъявили обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также финансовых махинациях. В итоге суд приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Протесты в Киргизии начались после выборов 4 октября. Митингующие считают результаты сфальсифицированными. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

Протестующие освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, а позже захватили здание правительства.

Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, провозгласил себя комендантом Бишкека.

Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов назвал себя исполняющим обязанности генпрокурора и заявил, что отменяет выборы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность проведения повторных парламентских выборов.

В ходе протестов 590 человек пострадало, один погиб.