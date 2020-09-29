Ранее коронавирусной инфекцией болела лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Состояние политика было тяжелое, ее приходилось подключать к аппарату ИВЛ.
«Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жаль, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Гораздо коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня остаюсь дома. Надеюсь на быстрое выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — написал Порошенко.
Всего с начала пандемии на Украине выявили 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250. Всего в стране сейчас болеют 110 617 человек.