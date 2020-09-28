Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, ныне выступающий за белорусский клуб «Динамо-Брест», рассказал о своих впечатлениях от протестов в Белоруссии. Его комментарий на днях опубликовал YouTube-канал «ЧеснОК»

Белорусский эксперт сказал, как Запад будет использовать тактику «злого» и «доброго» полицейского © Twitter, BHL Александра Лукашенко, для которого это будет уже шестой срок подряд во главе республики.

Хачериди выступает за динамовцев из Бреста с октября 2019 года.

Футболист отказался обсуждать тему протестов в Белоруссии, сославшись на то, что он является футболистом и гражданином другого государства.

«Я на Майдане был. Мы приехали со сборов как раз в самое пекло. Там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске, я новости смотрю… Но в Украине жесть была», — заявил Хачериди.

Ранее Украина не признала победу и последующую инаугурацию Лукашенко. При этом, согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на стороне противников властей в Белоруссии действуют несколько сотен боевиков, переброшенных в республику с территории Украины.