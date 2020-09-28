Белорусский эксперт сказал, как Запад будет использовать тактику «злого» и «доброго» полицейского
Белорусский эксперт сказал, как Запад будет использовать тактику «злого» и «доброго» полицейского
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Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом к ним стала победа на президентских выборах с результатом в более чем 80% Александра Лукашенко, для которого это будет уже шестой срок подряд во главе республики. 

Хачериди выступает за динамовцев из Бреста с октября 2019 года.

Футболист отказался обсуждать тему протестов в Белоруссии, сославшись на то, что он является футболистом и гражданином другого государства. 

«Я на Майдане был. Мы приехали со сборов как раз в самое пекло. Там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске, я новости смотрю… Но в Украине жесть была», — заявил Хачериди.

Ранее Украина не признала победу и последующую инаугурацию Лукашенко. При этом, согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на стороне противников властей в Белоруссии действуют несколько сотен боевиков, переброшенных в республику с территории Украины. 